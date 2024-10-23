Shaman и Полину Гагарину назвали лучшими артистами России по итогам опроса

Артисты Ярослав Дронов (Shaman) и Полина Гагарина признаны певцом и певицей года.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Итоги опроса опубликованы на сайте организации.



«В этом году наибольшую народную любовь вновь получил Ярослав Дронов (Shaman), укрепив свои позиции с 33% в 2023 г. до 38% в текущем замере. <...> Первенство у Полины Гагариной (19%) уже третий год подряд», — говорится в сообщении.



Второе место среди исполнителей занял Олег Газманов (19%), третье — Григорий Лепс (10%). В фавориты среди россиян попали также Николай Басков, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Николай Расторгуев и Лев Лещенко. В число лучших артистов также попали Леонид Агутин, Стас Михайлов, Дима Билан, Юрий Шевчук, Василий Вакуленко и Валерий Меладзе.



Среди эстрадных исполнительниц чаще всего россияне отмечали Ларису Долину, Anna Asti, Валерию, Ирину Аллегрову, Пелагею, Аллу Пугачеву, Лолиту Милявскую. В список попали также Татьяна Куртукова, Юлия Чичерина, Zivert, Монеточка (признана в России иностранным агентом), Мари Краймбрери, Слава, Елена Ваенга, Максим, Надежда Кадышева, Люся Чеботина, София Ротару и Алсу.



Участниками опроса стали более 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.









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