Бард Никитин провел детский фестиваль в Москве после обвинений в помощи ВСУ

Российский композитор и исполнитель, бард Сергей Никитин вошел в состав жюри на детском фестивале авторской песни в Москве «Слушай и скажи». Музыканта подозревали в помощи вооруженным силам Украины.





Мероприятие прошло в столице 9 июня. Никитин и его коллега Олег Митяев вручили награды и дипломы победителям фестиваля.





Организатор фестиваля «Слушай и скажи» Елена Решетняк не ответила на вопрос, как бард оказался на вручении наград. По ее словам, музыканта не приглашали на гала-концерт.





Ранее стало известно, что Сергей Никитин подтвердил отмену своего концерта по случаю 80-летнего юбилея. Выступление должно было состояться в Московском центре авторской песни.









Фото: YouTube