Оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев впервые выступят в Шэньчжэне

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева впервые выступит в китайском городе Шэньчжэнь.



Выступление российского коллектива состоится 24 октября, сообщает пресс-служба театра.



Оркестр выступит в Концертном зале Шэньчжэня, который отличается высококлассной акустикой. Здание, построенное в авангардном стиле, является одной из архитектурных достопримечательностей города.



Коллектив представит торжественную увертюру «1812 год» Чайковского, Шестую симфонию Шостаковича и Пятую симфонию Чайковского.



Отмечается, что масштабные гастроли коллектива продлятся до 27 октября. Оркестр уже выступил в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине, в Цзинане, Шанхае и Нанкине. Симфоническая часть гастролей завершится концертами в Макао 26 и 27 октября.





Фото: пресс-служба Мариинского театра



