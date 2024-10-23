Премьер-министр России поздравил институт имени Щукина со 110-летием

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова со 110-летием.



Глава правительства отметил большой вклад института в сохранение и развитие национальной культуры и искусства.



«Поздравляю вас с юбилеем — 110-летием со дня основания Театрального института имени Бориса Щукина. Одно из старейших учебных заведений, основанное выдающимся режиссером, авторитетным педагогом и наставником Евгением Богратионовичем Вахтанговым, по праву занимает достойное место среди лучших театральных вузов России, вносит большой вклад в сохранение и развитие национальной культуры и искусства», — указано в поздравлении.



Глава кабмина добавил, что учреждение является центром притяжения одаренной молодежи, современным образовательным комплексом, который славится своей приверженностью традициям отечественной драматической школы, собственными педагогическими методиками, преподавателями, воспитавшими не одно поколение всемирно известных актеров и режиссеров.



«Благодаря высококлассной команде ярких, увлеченных людей, преданных своему призванию, студенты приобретают бесценные знания, овладевают секретами актерского мастерства, повышают профессиональные компетенции. Ваши талантливые выпускники воплощают интересные творческие проекты на лучших сценах страны и в кинематографе, пользуются заслуженной популярностью и искренней любовью многочисленных поклонников», — указано в поздравлении премьера.









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