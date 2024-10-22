Состоялась светская премьера сериала «Преступление и наказание»

В столице прошла светская премьера нового сериала «Преступление и наказание», основанного на знаменитом романе Федора Достоевского. Премьерный показ состоялся в преддверии выхода проекта в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск», который запланирован на 26 октября.





Кинопродюсер Михаил Китаев поблагодарил гостей за то, что они пришли разделить этот важный вечер. Режиссерами-постановщиками сериала выступили Владимир Мирзоев и Владимир Маслов. Они адаптировали классический сюжет Достоевского к современным реалиям XXI века. Главный герой, студент Родион Раскольников, сталкивается с безденежьем, безработицей и экзистенциальными размышлениями, что приводит его к формированию опасного плана.





Маслов отметил, что проект представляет собой экранизацию сновидений Достоевского, в которую интегрированы персонажи из других его произведений. Он также подчеркнул, что некоторые фрагменты текста были заимствованы из оригинального романа, что позволяет зрителям глубже погрузиться в атмосферу времени.





В сериале снялись такие актеры, как Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Борис Хвошнянский, Алена Михайлова, Диана Енакаева, Виктория Толстоганова, Владислав Абашин и Мариэтта Цигаль-Полищук.









Фото: YouTube