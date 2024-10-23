Вышли первые кадры биографического фильма «Роднина»

За производство фильма отвечает кинокомпания «ВайТ Медиа» при участии телеканала «Россия» и при поддержке Фонда кино.В основу фильма «Роднина» легла автобиографическая книга Ирины Константиновны «Слеза чемпионки».«Картина «Роднина» — подлинная история спортсменки на пути к заветному олимпийскому пьедесталу. Преодолев все препятствия судьбы — от предательства партнера до возвращения на лед после тяжелой болезни, — она стала легендой советского и мирового спорта. Ее воля к победе, сила характера и великолепное мастерство продолжают вдохновлять фигуристов всех стран на спортивные подвиги», — рассказали создатели.В актерский состав фильма вошли Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин и другие. Режиссер фильма — Константин Статский.Фильм «Роднина» выйдет в прокат 6 марта 2025 года.