В «Москонцерт Холле» пройдет благотворительный показ спектакля для детей участников СВО

В «Москонцерт Холле» 30 октября состоится благотворительный показ спектакля «Юная любовь в пяти театральных измерениях».



В постановке участвуют юные актеры, рассказали создатели.



Мероприятие проводится по совместной инициативе АНО «Музыкальное сердце театра», Москонцерта, Театральной студии Светланы Горшковой, Фонда «Защитники Отечества».





Режиссером-постановщиком спектакля выступает Светлана Горшкова. По словам режиссера, «Юная любовь в пяти театральных измерениях» — инновационный спектакль-урок, созданный по трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Постановка погружает зрителя в эстетику пяти видов театра: античного, дель арте, кабуки, театра Брехта и системы Станиславского.



«Дети смогут не только узнать сюжет мирового бестселлера о великой любви, но и познакомиться с театральной культурой разных стран и эпох. Языком разных театральных школ Шекспир говорит с сегодняшними Ромео и Джульеттами, Монтекки и Капулетти, Тибальтами и Меркуцио о великой вечной любви и о преградах, лежащих у нее на пути, но не способных заглушить истинный зов сердца», — рассказала Горшкова.



Проект, созданный при участии средств гранта «Открытая сцена» правительства Москвы, принимал участие в федеральном проекте «Юные актеры — детям Донбасса», реализованном при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Спектакль будет показан для детей из семей участников СВО.









Фото предоставлено организатором