МГАСО впервые выступил на Гаврилинском фестивале в Вологде

Московский государственный академический симфонический оркестр под руководством Ивана Никифорчина впервые выступил на X Международном музыкальном Гаврилинском фестивале, передает пресс-служба Минкультуры России.



Фестиваль проходит в Вологде раз в два года. Обязательным условием для его участников является исполнение произведений Валерия Гаврилина.



В этом году проходит юбилейный фестиваль, посвященный 85-летию со дня рождения композитора Валерия Гаврилина. В программу фестиваля вошли концерты, драматические и балетные спектакли, выставки, научная конференция, презентации книг, посвященных Гаврилину, творческие акции.



МГАСО и Московский государственный академический камерный хор представили на фестивале сценическую кантату Карла Орфа Carmina Burana. В программу выступлений вошли также Концерт для скрипки с оркестром Александра Глазунова, Симфония № 5 Дмитрия Шостаковича, Вальс памяти Батюшкова Валерия Гаврилина.









Фото: пресс-служба Минкультуры России