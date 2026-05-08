Ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Николаев

фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Артист был известен зрителям по роли Иванова в сериале «Возвращение Мухтара». О его смерти сообщили в РАМТе.Николаев родился в 1958 году, в 1989-м окончил ЛГИТМиК. Около 20 лет выступал в театре «Сфера», два года — в Театре сатиры, а затем более десяти лет играл на сцене РАМТа.Среди его работ в этом театре — роли Кетчера и Кинкеля в трилогии «Берег утопии», маркиза Чибо в «Лоренцаччо», банкира Крауфа в «Приключениях капитана Врунгеля», Вернера Ламппе в «Нюрнберге», а также участие в спектаклях «Чехов-GALA» и «Алые паруса». Всего в фильмографии актера насчитывается более 20 ролей в кино и телесериалах, включая образ Иванова в «Возвращении Мухтара».