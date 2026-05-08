На конкурс короткометражных фильмов Союза кинематографистов поступило 382 заявки

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России объявил итоги конкурса короткометражных фильмов 2026 года (ранее он назывался «Россия — взгляд в будущее»).



На соискание поступило 382 заявки из 64 регионов, в том числе от 166 дебютантов, 176 членов Союза кинематографистов России и 50 представителей иных творческих объединений страны.





В категории «Неигровое кино» в число победителей вошли: «Быть добру!» (режиссер Татьяна Ложникова, Омская область), «Бабушки из Дедушкино» (режиссер Константин Борошнев, Москва), «Место, где не больно» (режиссер Степан Скоробогатько, Москва), «Рай для орхидей» (режиссер Анастасия Ломакина, Архангельская область), «Хранитель тропы» (режиссер Яна Бех, Севастополь), «И древо жизни посреди рая» (режиссер Николай Яковлев, Иркутская область), «Рейтинг 4.8» (режиссер Дарья Бузырева, Омская область), «Три пятерки» (режиссер Сергей Ждамиров, Краснодарский край).



Среди отмеченных в категории «Экспериментальное кино»: «Шумерля» (режиссер Марина Карачаровская, Саратовская область), «Дело не в золоте» (режиссер Александра Колесникова, Ивановская область), «В голове у Яра» (режиссер Софья Горленко, Калужская область).



