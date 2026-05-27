Ольга Любимова: «Театральный поезд» — важное событие для всей культурной жизни страны

Глава Минкультуры отметила, что проект позволяет жителям страны увидеть множество постановок и прикоснуться к энергии современного театра.«Сегодня мы даем старт всероссийскому проекту „Театральный поезд“, приуроченному к 150-летию Союза театральных деятелей России. Это важное событие для всей культурной жизни страны. В нем участвуют более 115 театров, тысячи артистов и сотни спектаклей. Проект дает возможность людям из разных регионов прикоснуться к современному театру, почувствовать его энергию, стать частью единого культурного движения», — сказала Ольга Любимова.Министр поблагодарила участников и пожелала им вдохновения, плодотворной работы, новых творческих встреч, ярких и незабываемых общений.«Театральный поезд» — культурно-просветительский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Пассажирами состава станут более 100 театров из регионов России, которые будут сменять друг друга в пути и давать представления в 43 городах-остановках. В каждом из них предусмотрен двухдневный фестиваль со спектаклями, образовательными мероприятиями, мастер-классами и творческими встречами.