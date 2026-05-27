В Петербурге и Москве пройдет фестиваль «Прокофьев — наш!»

В Санкт-Петербурге и Москве пройдет масштабный фестиваль «Прокофьев — наш!» к юбилею композитора.



В этом году музыкальный мир отмечает 135 лет со дня рождения выдающегося русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Прокофьева.





30 мая на сцене Концертного зала Мариинского театра состоятся два события-посвящения виртуозному пианисту Александру Торадзе, интерпретатору музыки Прокофьева.



На концерте прозвучат Первая («Классическая») и Вторая симфонии Прокофьева, его Первый фортепианный и Первый скрипичный концерты. Солисты — лауреаты крупных международных конкурсов Даниил Тюрин (фортепиано) и Анна Савкина (скрипка).



В программу концерта вошли Третья симфония и Четвертый фортепианный концерт Прокофьева. Солист — лауреат XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского и других престижных состязаний Илья Папоян. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев.





31 мая на исторической сцене Мариинского театра состоятся два представления легендарного балета «Ромео и Джульетта».





Следующие события фестиваля пройдут на новой сцене Мариинского театра. 31 мая состоится концерт при участии пианиста Сергея Давыдченко. В программу концерта вошли музыка из балета «Ромео и Джульетта», Второй фортепианный концерт и Пятая симфония Прокофьева. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.





1 июня в Мариинском-2 прозвучат Второй скрипичный концерт (солист — заслуженный артист России, лауреат XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского Павел Милюков), Шестая и Седьмая симфонии и Пятый фортепианный концерт Прокофьева (солист — Сергей Давыдченко). Дирижер — Валерий Гергиев.





В программу концерта 2 июня на новой сцене вошли разножанровые жемчужины творчества Сергея Прокофьева. Слушателям будут представлены сюита из балета «Золушка», Четвертая симфония (первая редакция), кантата «Александр Невский» и Третий фортепианный концерт. Солист — лауреат XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского Валентин Малинин.



