В Москве установили памятник Юрию Максареву

В Москве на Бережковской набережной открыт памятник Юрию Максареву — генерал-майору, Герою Социалистического Труда, организатору массового выпуска легендарного танка Т-34.



Монумент установлен в районе Дорогомилово на Бережковской набережной, передает пресс-служба Мосгорнаследия.





«Монумент посвящен человеку удивительной судьбы, который в равной степени прославил нашу страну и на поле боя — благодаря внедрению первого в мире поточно-конвейерного производства для сборки легендарных Т-34, и в мирной жизни — через развитие патентного дела и правовой охраны интеллектуальной собственности. Его фигура, склоненная над чертежами у башни танка, — это символ единства конструкторской мысли и производственного подвига», — отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.





Бронзовая композиция создана авторским коллективом под руководством народного художника России Андрея Ковальчука. Памятник изображает Юрия Максарева, сосредоточенно изучающего документы и чертежи, рядом с башней Т-34 — так скульптурно соединили два главных дела его жизни: организацию серийного выпуска прославленной боевой машины и развитие охраны интеллектуальной собственности.



