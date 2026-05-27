Вышел трейлер сериала «После Фишера. Инквизитор»

Премьера фильма состоится 28 мая. Главные роли исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. Также в сериале заняты Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы, Дмитрий Павленко, Анна Рыцарева, Артем Осипов, Станислав Устюжанин, Александр Цой и другие. Режиссером-постановщиком выступила Ольга Френкель, автор идеи и сценария — Татьяна Арцеулова.

Фото: пресс-служба Wink

События разворачиваются в наши дни в маленьком алтайском городе на границе с тайгой, где находят тело дочери местного чиновника. Убийство оказывается связано с нераскрытой серией преступлений барнаульского маньяка. Расследование ведут местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Все версии ведут к загадочной девушке-Маугли, выросшей в тайге.«Я думаю, что наш сериал понравится поклонникам вселенной “Фишера” и приобретет новых зрителей. Мы не старались ни с кем соперничать и делали все достоверно и честно», — отметил актер Александр Петров.