Ольга Любимова поздравила россиян с Днем библиотек
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова поздравила россиян с Общероссийским днем библиотек.
«Наши библиотеки — это бесценные обители знаний с богатой историей, проводники в удивительный мир книг, которые бережно хранят и пополняют свои фонды, создают комфортные условия для чтения и полезного досуга. Они являются надежной основой для интеллектуального и духовного развития личности», — говорится в сообщении, опубликованным в MAX.
Глава ведомства напомнила о модернизации инфраструктуры библиотек, включая цифровые технологии и просветительскую деятельность.
«Благодаря этому они привлекают новых читателей, прививают детям и подросткам интерес к литературе, а также знакомят с книжными новинками», — подчеркнула Любимова. Работникам библиотек она пожелала успехов на пути их деятельности.
Фото: пресс-служба Минкультуры России