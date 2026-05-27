Названы лауреаты конкурса Союза композиторов России «Ноты и квоты»
Союз композиторов России при поддержке Минкультуры подвел итоги проекта композиторских заказов «Ноты и квоты» — 2026.
В этом году, как сообщила генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, заказ на новое произведение получат 20 авторов.
«Эксперты оценивали 101 заявку от солистов, ансамблей, оркестров, хоров, филармоний и театров. Это были коллективы и солисты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Ростова-на-Дону, Омска, Уфы, Красноярска, Перми, Саратова, Иркутска, Барнаула, Владивостока, Хабаровска, Томска, Магнитогорска, Липецка, Белгорода, Тамбова, Вологды, республик Карелия и Хакасия. Договоры с победителями программы будут подписаны в июле после подтверждения финансирования со стороны Минкультуры России», — отметила Абрамян.
Среди победителей — Екатеринбургский театр оперы и балета, который заказал Дмитрию Мазурову балет «Корсар» (ремейк балета 1856 года). Виолончелистка Дарья Луценко и коллектив «Immensa musica» представят «Книгу эйфории» Настасьи Хрущёвой в Московской консерватории, ДК Рассвет и Филармонии-2. Ансамбль im SPIEGEL исполнит «Песню пустыни» Ольги Бочихиной в Электротеатре Станиславский и Центре «ТОН», а «Студия новой музыки» — «Вечную мерзлоту» Никифора Яковлева в Москве, Уфе и Казани. Также в программе: концерт для балалайки «Книга заговоров» Диниса Курбанова в исполнении Константина Захарато, «Апология легкомыслия» для трио NOĒSIS, «Алтай ÿни» Фархада Бахтияри и другие сочинения. Полный список лауреатов опубликован на сайте Союза композиторов России.
