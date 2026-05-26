Завершились съемки фильма «Батька Минай. Партизанская легенда»

Фото: пресс-служба фильма «Батька Минай. Партизанская легенда»

Фильм снят при поддержке российского Фонда кино и Министерства культуры Республики Беларусь. События разворачиваются в 1941 году на оккупированной территории. Командир партизан Батька Минай (народный артист РФ Алексей Кравченко) наносит удары по немецким частям, срывает снабжение врага и помогает наступающей Красной Армии. В ответ оккупанты захватывают в плен его детей.Оказавшись перед невозможным выбором, Минай вынужден решать, как спасти семью, когда война не оставляет места для милосердия.В ролях также заняты Сергей Маховиков, Михаил Горевой, Алексей Колган, Андрей Сипин, Надежда Борисова и другие актеры.