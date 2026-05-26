Завершились съемки фильма «Батька Минай. Партизанская легенда»
В Белоруссии завершились съемки российско-белорусского фильма «Батька Минай. Партизанская легенда».
Съемки проходили на натурной площадке «Беларусьфильма» в Смолевичах, а также в кинокомплексе студии «Военфильм» в Калужской области.
Как сообщили создатели проекта, картину снимали российская студия «Военфильм» и национальная киностудия «Беларусьфильм».
Фильм снят при поддержке российского Фонда кино и Министерства культуры Республики Беларусь. События разворачиваются в 1941 году на оккупированной территории. Командир партизан Батька Минай (народный артист РФ Алексей Кравченко) наносит удары по немецким частям, срывает снабжение врага и помогает наступающей Красной Армии. В ответ оккупанты захватывают в плен его детей.
Оказавшись перед невозможным выбором, Минай вынужден решать, как спасти семью, когда война не оставляет места для милосердия.
В ролях также заняты Сергей Маховиков, Михаил Горевой, Алексей Колган, Андрей Сипин, Надежда Борисова и другие актеры.
