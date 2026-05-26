В музее-заповеднике «Болдино» откроется выставка «Приключения русской пословицы»

С 6 июня по 9 августа 2026 года музей-заповедник «Болдино» примет выставку «Приключения русской пословицы» Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля.



Проект приурочен к 225-летию Владимира Ивановича Даля: морского офицера, врача, друга Пушкина, фольклориста, этнографа и создателя «Толкового словаря живого великорусского языка».





«„Приключения русской пословицы“ — выставка для всей семьи: интерактив, живое слово, путешествие по России. Символично, что стартует она в Болдине, в День рождения Пушкина и День русского языка. Выставка посвящена Далю, другу поэта, создателю „Толкового словаря живого великорусского языка“ — труда, не имеющего себе равных в мировой практике», — рассказал Дмитрий Бак, директор музея имени В.И. Даля.





Экспозиция построена как путешествие по России, согласно кредо Даля: «Всю жизнь свою я искал случая поездить по Руси...» Посетители увидят Даля-студента, участника Хивинского похода, чиновника, ботаника, тюрколога. Центральное место занимают «Толковый словарь...» и сборник «Пословицы русского народа». Интерактивные модули позволяют составить свою словарную статью и выстроить из пословиц единое повествование.



