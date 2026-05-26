В библиотеках Москвы пройдет День открытых дверей

В библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет День открытых дверей.





Акция «Единый день открытых дверей», участников которой ждут экскурсии, концерты, лекции, мастер-классы, и спектакли, пройдет 30 мая в библиотеках и культурных центрах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.





«Посетителей ждет три сотни площадок в разных округах города. Все желающие познакомятся с работой культурных учреждений, поучаствуют в творческих встречах и литературных квизах, послушают стихи классиков и молодых поэтов», — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.





Например, в библиотеке № 54 к 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова проведут лекцию «Рукописи не горят. Мастер и его бессмертные произведения», а музыкальную программу в культурном центре «Маяк» посвятят Сергею Есенину.



В библиотеке № 16 имени А. Н. Островского проведут экскурсию по фотовыставке «Москва ХIХ и ХХ веков», в библиотеке № 84 горожан познакомят с подвигами защитников Москвы в период Великой Отечественной войны.



В Центральной библиотеке № 197 имени А. А. Ахматовой организуют рок-концерт выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных, а любителей фортепианной музыки приглашают на выступление в библиотеку-читальню имени А. С. Пушкина.



