Стартовал прием заявок на участие в седьмой Московской неделе моды

Мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж», сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. В настоящее время открылся прием заявок на участие в показах.«Предыдущие сезоны проекта объединили около тысячи российских и зарубежных дизайнеров. Например, благодаря шестой Неделе моды представители индустрии подписали больше 70 партнерских соглашений, а общий объем обсуждаемых сделок превысил 400 миллионов рублей», — рассказала Сергунина.В программе — показы коллекций отечественных и иностранных брендов, лекции ведущих экспертов, фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Также гости смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары в модном маркете.Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы. С 2023 года под эгидой Московской недели моды проводится международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он объединил сотни дизайнеров, руководителей компаний, управленцев, экспертов и журналистов из 109 государств. В прошлом году деловое мероприятие посетили свыше 260 профессионалов из 65 стран.