Ольга Любимова вручила благодарность коллективу Русского драмтеатра в Таджикистане

«Русский театр в Душанбе по праву относится к числу уникальных мест творческого созидания, которые на протяжении десятилетий объединяют вокруг себя зрителей разных поколений, бережно хранят традиции русского драматического искусства и знакомят публику с богатством классической литературы, русской речи и ведущей сценической культуры», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAКС.Глава ведомства вручила коллективу благодарность за сохранение традиций русской театральной школы. Главному режиссеру Хуршеду Мустафову вручили нагрудный знак Минкультуры России.Ольга Любимова также осмотрела площадку, где появится новое здание театра, который станет первым в СНГ театром, учрежденным министерствами культуры двух государств.