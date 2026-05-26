Книги авторов из 10 стран вошли в короткий список премии «Ясная Поляна»

Об этом журналистам сообщили писатели, члены жюри премии Евгений Водолазкин, Владислав Отрошенко, Алексей Варламов и Павел Басинский.«В этом году в шорт-лист вошло 11 книг от авторов из 10 стран. Недавно в Китае мне сказали, что считают нашу премию гораздо более справедливой, менее политизированной и более профессиональной, чем Нобелевская. Ну это так, шутка, но в каждой шутке есть доля истины. Людей, которые вошли в короткий список, представят наши члены жюри. Как всегда, нам жаль, что какие-то книги не вошли в него. В этом году я уверен, он вызовет бурное обсуждение», отметил председатель жюри Владимир Толстой.В шорт-лист вошли: Робби Арнотт «Лимберлост» (Австралия), Жузе Эдуарду Агуалуза «Креольская нация» (Ангола), Саманта Харви «По орбите» (Великобритания), Такис Вюргер «К Полине» (Германия), Хатльгрим Хельгасон «Женщина при 1000 °C» (Исландия), Хань Шаогун «Словарь Мацяо» (Китай), Чжан Лин «Одинокая ласточка» (Китай), Халид ан Насрулла «Белая линия ночи», Омер Зюльфю Ливанели «Серенада для Нади. Забытая трагедия Второй мировой» (Турция), Хван Согён «Три поколения железнодорожников» (Республика Корея), Риэ Кудан «Симпати Тауэр Токио» (Япония).Номинация «Иностранная литература» включена с 2015 года и присуждается за перевод иностранной литературы на русский язык и труд переводчиков. Имена лауреатов объявят в октябре на ежегодной церемонии.