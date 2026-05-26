«Театральный поезд» прибыл в Иркутск

Проект проходит в рамках 150-летия Союза театральных деятелей РФ. В Прибайкалье приехали пять театров из Улан-Удэ и Читы, которые представят свои постановки в Иркутске в течение двух дней.Народный артист России, секретарь Союза театральных деятелей России Георгий Исаакян проведет творческую встречу. Сразу после встречи поезда жителями региона на вокзале состоялась большая концертная и театрализованная программа с местными коллективами, она продолжится оба фестивальных дня.На перроне начал работу вагон-театр, где показывают интерактивный спектакль «Заяц, лиса и петух» Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» для детей социально незащищенных категорий и членов семей участников СВО. Проект охватит 160 российских театров и более пяти тысяч артистов, в 43 городах они представят 280 постановок, сообщает региональное министерство культуры.Следующая торжественная церемония встречи гостей «Театрального поезда» пройдет на станции Падунские Пороги в Братске. От Иркутской области в путь отправятся артисты и технический персонал пяти театров, в Братск они прибудут 29 мая. В течение дня актеры покажут несколько спектаклей, после чего двинутся в Красноярск и Северобайкальск.