Музей Победы представит выставку к 150-летию Николая Бурденко
В Музее Победы 3 июня откроется выставка «Главный хирург», посвященная 150-летию Николая Бурденко.
Над проектом работали восемь музеев из разных регионов России.
Николай Бурденко участвовал в пяти войнах: Русско-японской, Первой мировой, Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной. В 1937 году его назначили Главным хирургом Красной Армии. В годы войны он много работал на фронтах, лично сделал тысячи сложнейших операций, организовал сбор данных о ранениях и внедрение новых методов лечения, отметили в пресс-службе Музея Победы.
Выставка расскажет о жизни и карьере генерал-полковника медицинской службы, Героя Социалистического Труда, основоположника российской нейрохирургии, академика АН СССР и первого президента АМН СССР.
Посетители узнают о его детстве, учебе, участии в Первой мировой, работе в Воронеже и Москве, создании первой нейрохирургической клиники, научных успехах, деятельности в годы Великой Отечественной, в том числе о работе в ЧГК по расследованию немецких преступлений.
В экспозиции представлено около 100 подлинных предметов из фондов Музея Победы, Пензенского государственного краеведческого музея, Государственного центрального музея современной истории России, Военно-медицинского музея Минобороны РФ, Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя, Государственного исторического музея, Государственного музея обороны Москвы, Музейного объединения «Музеи Москвы».
Выставка работает до 10 августа 2026 года.
Фото: пресс-служба Музея Победы