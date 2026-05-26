16 музеев примут участие в выставке «Вера Мухина: диалоги, грани» в музее декоративного искусства

Во Всероссийском музее декоративного искусства с 3 июня по 27 сентября 2026 года будет работать выставка «Вера Мухина: диалоги, грани».



Масштабный проект предлагает новый взгляд на творческое наследие автора «Рабочего и колхозницы» и представит Мухину как художника-исследователя и новатора международного масштаба, совершившего революцию в художественном стекле, архитектуре и монументальной пластике XX века.



«Не бойтесь рисковать в искусстве», — цитата самой Веры Мухиной станет лейтмотивом экспозиции, охватывающей почти полвека: от ученичества в Париже (1912–1914) до создания экспериментальной лаборатории художественного стекла в Ленинграде.



В проекте участвуют 16 музеев и частных собраний, многие экспонаты показаны в Москве впервые.



