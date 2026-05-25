В Русском музее открылась выставка «Цирк Г.А.В. Траугот»

В Центре искусств и технологий Русского музея открылась масштабная выставка «Цирк Г.А.В. Траугот».



В экспозицию вошли более 200 произведений династии художников семьи Траугот, объединенных темой цирка: рисунки ленинградского цирка 1940-х годов, фарфоровые скульптуры, неизданные линогравюры «Забавные клоуны», уникальные эскизы книги «Цирк» Самуила Маршака, зарисовки выступлений парижского уличного цирка, многочисленные книжные иллюстрации. Большинство работ ранее не были представлены на выставках.





Экспозицию сопровождает обширная мультимедийная программа: анимация с работами Г.А.В. Трауготов, иммерсивная игра по мотивам произведений художников, мэппинг фарфоровых росписей и другие интерактивные проекты.





Выставка «Цирк Г.А.В. Траугот» приурочена к 95-летию Александра Траугота — последнего представителя творческой династии. В залах экспозиции посетители смогут увидеть эксклюзивные фильмы-интервью, в которых художник поделился своими воспоминаниями и размышлениями о цирке.





Посмотреть выставку можно до 31 августа.