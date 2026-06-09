На ВДНХ пройдет просветительский фестиваль «Наука и мороженое»

На ВДНХ во второй раз стартует просветительский фестиваль «Наука и мороженое», организованный главной выставкой страны и фондом «Будущее время».



Мероприятие проходит в рамках проекта «Лето в Москве»: для гостей подготовлена насыщенная программа в павильонах и на открытых площадках в формате научных пикников.



Посетители смогут не только попробовать мороженое и погулять на свежем воздухе, но и узнать больше о современных научных исследованиях, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



Одной из площадок фестиваля в этом году станет «Биокластер». В научные выходные 12 и 14 июня в павильоне № 31 «Геология» для детей и взрослых проведут мастер-классы, научные занятия и познавательные прогулки. 12 июня здесь состоится занятие «Холодная химия» (7+): участники увидят северное сияние, нарисованное невидимыми чернилами, понаблюдают за необычными химическими реакциями и поработают с температурой и цветом. 14 июня пройдет мастер-класс «Наука, мороженое и… динозавры!» в рамках параллельной программы к выставке «Палеоиллюстрация» Надежды Липатовой. Художница-палеоиллюстратор поможет создать открытку-аппликацию с динозаврами, расскажет о реконструкции доисторических животных и ответит на вопрос, могли ли динозавры любить мороженое.







Фото: Максим Мишин/ Пресс-служба мэра и правительства Москвы