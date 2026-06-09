В Театре имени Маяковского пройдет премьера спектакля «Каренина. Том второй»

На Основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского 12 и 13 сентября состоятся премьерные показы спектакля «Каренина. Том второй».



В новом спектакле режиссера Егора Перегудова зритель будет наблюдать за персонажами, когда основные события романа уже позади. Встреча Анны Карениной и Алексея Вронского, начало их отношений, ее признание мужу и разрыв с ним — это осталось в первом томе.



«Лев Толстой интересен и силен своими подробностями, нюансами и, конечно, психологией: пониманием, как сложно и нелинейно устроены отношения между мужчиной и женщиной. Нелегко сохранить любовь и построить семью. Именно это хочется подробно исследовать. Мы ждем на спектакле вдумчивого зрителя, которому интересен не пересказ сюжета, а поиск театрального языка, эквивалентного эпическому романному слову Льва Толстого».



По словам режиссера, работа с прозой дает возможность показать субъективные взгляды разных персонажей. Так, часть спектакля зрители увидят глазами Алексея Каренина, другую — Алексея Вронского, еще одну — глазами Дарьи Облонской. И только события третьего акта показывают такими, какими их видит Анна Каренина. Это история не одного человека, а целой семьи. Художник Владимир Арефьев называет постановку гранд-спектаклем: во время трех абсолютно разных актов происходит полная смена декораций. Представление движется от толстовского реализма к фантазийному, условному театру потока сознания.





Фото: пресс-служба Театра имени Маяковского