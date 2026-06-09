В Москве 15 июня стартует первый этап 46-го Международного студенческого фестиваля ВГИК

Первый этап 46-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, который в этом году будет посвящен 120-летию Сергея Герасимова, пройдет в столице с 15 по 26 июня.



Как сообщили в пресс-службе смотра, в 2026 году формат фестиваля обновился: в качестве эксперимента российский этап впервые перенесен на июнь. Жюри возглавит режиссер и сценарист Александр Велединский.



Итоги первого этапа подведут 26 июня. Победителей объявят в номинациях «Гран-при», за лучшую режиссерскую, актерскую, операторскую, сценарную, звуковую и художественную работу, а также в других категориях. Будут вручены специальные награды, включая приз Гильдии кинооператоров имени В. И. Юсова, специальный приз имени В. Я. Бахмутского «В поисках утраченного...», специальный приз имени Ю. Ф. Михайлова и приз кафедры драматургии кино имени Ю. Н. Арабова «За лучший сценарий».



Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» также отметит специальным призом «Перспектива» самого многообещающего автора — эта награда вручается с 2018 года. Лучшие фильмы по итогам российского этапа отправятся на международный этап фестиваля, который традиционно состоится в ноябре. Основные события пройдут на площадках ВГИКа и в московских кинотеатрах, а студенческие работы покажут более чем на 150 площадках в регионах России. Фестиваль проводится с 1961 года с целью поддержки молодых талантов и оценки перспектив кинематографа. Его лауреатами в разное время становились Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Сергей Соловьев.







