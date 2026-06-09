В Русском музее завершилась программа подготовки молодых реставраторов

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Участниками стали 36 студентов старших курсов профильных учебных заведений Санкт-Петербурга. Они получили возможность познакомиться с профессией реставратора на практике. Под руководством специалистов музея студенты наблюдали за всеми этапами масштабной комплексной научной реставрации шедевров Григория Угрюмова — «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года» и «Взятие Казани Иваном Грозным 2 октября 1552 года».Программа была разработана Службой реставрации музейных ценностей совместно с отделом образовательных программ и практик Службы регионального развития Русского музея и образовательной деятельности. В ходе обучения студенты познакомились с профессией музейного реставратора, получили навыки реставрационного процесса и представление о различных стилях, техниках и материалах, которые применяются в работе, узнали основные понятия и терминологию.Главная цель образовательной программы — профориентация и обучение нового поколения реставраторов для сохранения национального культурного наследия. На итоговых занятиях студенты представили свои презентационные проекты и особо отметили уникальность приобретенного практического опыта от ведущих реставраторов Русского музея.