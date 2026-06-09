В Русском музее завершилась программа подготовки молодых реставраторов
С 7 октября 2025 года по 2 июня 2026 года в рамках реализации проекта Национальной школы реставрации в Русском музее впервые прошла общеобразовательная программа «Превентивная консервация и реставрация музейных предметов» для студентов, передает пресс-служба музея.
Участниками стали 36 студентов старших курсов профильных учебных заведений Санкт-Петербурга. Они получили возможность познакомиться с профессией реставратора на практике. Под руководством специалистов музея студенты наблюдали за всеми этапами масштабной комплексной научной реставрации шедевров Григория Угрюмова — «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года» и «Взятие Казани Иваном Грозным 2 октября 1552 года».
Программа была разработана Службой реставрации музейных ценностей совместно с отделом образовательных программ и практик Службы регионального развития Русского музея и образовательной деятельности. В ходе обучения студенты познакомились с профессией музейного реставратора, получили навыки реставрационного процесса и представление о различных стилях, техниках и материалах, которые применяются в работе, узнали основные понятия и терминологию.
Главная цель образовательной программы — профориентация и обучение нового поколения реставраторов для сохранения национального культурного наследия. На итоговых занятиях студенты представили свои презентационные проекты и особо отметили уникальность приобретенного практического опыта от ведущих реставраторов Русского музея.
Участниками стали 36 студентов старших курсов профильных учебных заведений Санкт-Петербурга. Они получили возможность познакомиться с профессией реставратора на практике. Под руководством специалистов музея студенты наблюдали за всеми этапами масштабной комплексной научной реставрации шедевров Григория Угрюмова — «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года» и «Взятие Казани Иваном Грозным 2 октября 1552 года».
Программа была разработана Службой реставрации музейных ценностей совместно с отделом образовательных программ и практик Службы регионального развития Русского музея и образовательной деятельности. В ходе обучения студенты познакомились с профессией музейного реставратора, получили навыки реставрационного процесса и представление о различных стилях, техниках и материалах, которые применяются в работе, узнали основные понятия и терминологию.
Главная цель образовательной программы — профориентация и обучение нового поколения реставраторов для сохранения национального культурного наследия. На итоговых занятиях студенты представили свои презентационные проекты и особо отметили уникальность приобретенного практического опыта от ведущих реставраторов Русского музея.
Фото: кадр видео