Россия и Индонезия обсудили развитие культурных отношений
Посол России в Индонезии Сергей Толченов и индонезийский министр культуры Фадли Зон обсудили расширение сотрудничества в сфере культуры, сообщает посольство РФ в Джакарте.
Особое внимание стороны уделили перспективам углубления взаимодействия по линии музеев, в том числе обмену выставками и взаимным визитам в рамках предстоящих культурных событий.
На встрече присутствовала делегация работников российской культурной и научной сферы во главе с директором Государственного музея истории религии в Петербурге Екатериной Терюковой.
В посольстве отметили, что в рамках своего визита в Индонезию российская делегация посетит ключевые музеи и храмовые комплексы Джакарты и Джокьякарты.
Особое внимание стороны уделили перспективам углубления взаимодействия по линии музеев, в том числе обмену выставками и взаимным визитам в рамках предстоящих культурных событий.
На встрече присутствовала делегация работников российской культурной и научной сферы во главе с директором Государственного музея истории религии в Петербурге Екатериной Терюковой.
В посольстве отметили, что в рамках своего визита в Индонезию российская делегация посетит ключевые музеи и храмовые комплексы Джакарты и Джокьякарты.
Фото: пресс-служба посольства РФ в Джакарте