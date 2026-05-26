Скончался легендарный джазовый музыкант Сонни Роллинз

Сонни Роллинз, колосс джазового саксофона, умер в возрасте 95 лет.



О смерти музыканта объявлено на его сайте. Сообщается, что он скончался у себя дома в Вудстоке. В заявлении цитируются слова Роллинза о смерти: «Я думаю, что когда творческий человек завершает свой путь, он продолжается в следующем существовании».



Выпустив более 60 альбомов с конца 1940-х, включая совместные работы с Майлзом Дэвисом, Телониусом Монком, Джоном Колтрейном и другими звездами джаза, Роллинз был одной из последних живых легенд бибоп-поколения, которые перевели джаз из преимущественно танцевальной или балладной формы на новую территорию. Роллинз был гением импровизации.



