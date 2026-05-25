Выставка «Романовы. Из Петергофа в Москву» завершает работу в «Коломенском»

До 31 мая в музее-заповеднике «Коломенское» проходит выставка «Романовы. Из Петергофа в Москву», посвящённая повседневной жизни императорской семьи.



Экспозиция показывает монархов без официального церемониала — через необычные хобби, привычки и личные интересы. Это и охота, и токарное дело, и шахматы, и коллекционирование солдатиков, и любовь к крепкому кофе.





Большое место уделено детским увлечениям. Николай I, Александр II, Александр III и Николай II в детстве коллекционировали солдатиков. При Николае I была популярна игра «Кригшпиль» — оловянные фигурки расставляли на картах, воспроизводя реальные сражения.



