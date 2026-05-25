Стартовала первая спартакиада Российского театрального общества

Первая спартакиада Российского театрального общества (РТО) стартовала на территории спортивно-оздоровительного комплекса МГИМО.



Участниками соревнований стали более 50 творческих коллективов, Участниками соревнований стали более 50 творческих коллективов, сообщает ТАСС.





«Мы собрались здесь в год 150-летия Союза театральных деятелей. Нам 150 лет! Да здравствует Союз и наша первая спартакиада! 55 театров и учреждений культуры, более 1 тыс. участников. <...> Тысячи зрителей зарегистрированы. Дорогие друзья, я надеюсь, что наш праздник, который станет всероссийским, объединит нас всех», — обратился к собравшимся председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, который дал старт соревнованиям.



