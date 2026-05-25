Стартовала первая спартакиада Российского театрального общества

Первая спартакиада Российского театрального общества (РТО) стартовала на территории спортивно-оздоровительного комплекса МГИМО.

Участниками соревнований стали более 50 творческих коллективов, сообщает ТАСС.

«Мы собрались здесь в год 150-летия Союза театральных деятелей. Нам 150 лет! Да здравствует Союз и наша первая спартакиада! 55 театров и учреждений культуры, более 1 тыс. участников. <...> Тысячи зрителей зарегистрированы. Дорогие друзья, я надеюсь, что наш праздник, который станет всероссийским, объединит нас всех», — обратился к собравшимся председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, который дал старт соревнованиям.

В программу спартакиады включены 28 спортивных дисциплин: волейбол, мини-футбол, плавание и легкая атлетика, шахматы, боулинг, киберспорт, а также перетягивание каната.

Владимир Машков подчеркнул, что спартакиада Российского театрального общества станет новой ежегодной традицией, объединяющей театральное сообщество. Среди участников — Малый театр, Театр на Таганке, Московский губернский театр, МХТ имени Чехова, МХАТ имени Горького, РАМТ, Театр Вахтангова, Театр Наций.

