Александринский театр в Петербурге открыл для зрителей балкон с видом на Екатерининский сквер

Александринский театр сообщил о том, что вновь открыл для зрителей балкон. Перед спектаклем и во время антракта здесь можно насладиться видом на Екатерининский сквер с цветущей сиренью и площадь Островского.





Балкон главного фасада — подлинный архитектурный шедевр Карла Росси. По его замыслу в 1832 году перед театром был разбит изящный партерный сад, обрамлённый ажурной оградой с фонарями. После установки в 1873 году памятника Екатерине II его расширили и засадили деревьями. С момента открытия здания в 1832 году и до 1856 года балкон, как и Царское фойе, был доступен лишь ограниченному кругу посетителей — гостям императора Николая I, отметили в театре.





В XX веке балкон стал пространством для прогулок и нередко — для приёмов по случаям важных событий. Именно отсюда в XXI веке был дан старт Театральной олимпиаде-2019.



