В Москве начались съемки биографической драмы «Чайка» о полете Терешковой в космос

Главную роль исполнила Леонела Мантурова. Сама Валентина Терешкова лично участвовала в утверждении актрисы.В актерский состав также вошли Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий, Денис Власенко, Ангелина Стречина, Олег Савостюк, Кирилл Зайцев, Алексей Кравченко, Таисия Калинина, Елена Панова, Александр Ратников, Андрей Харыбин, Вадим Соснин, Дмитрий Блохин, Алина Дулова, Илья Малаков и другие.Режиссером фильма выступил Антон Мегердичев, оператором — Сергей Астахов, авторами сценария — Илья Куликов и Валерия Подорожнова.Съемки продлятся ближайшие три месяца. Подготовка к проекту велась весь последний год при активном участии Валентины Терешковой и ее семьи. Поддержку оказывает и Роскосмос: команда фильма получила полный доступ ко всем архивам с информацией о полете Терешковой, включая закрытые и ранее не публиковавшиеся материалы.Драма «Чайка» выйдет в российский прокат к 90-летию Валентины Терешковой — 8 апреля 2027 года.