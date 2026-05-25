В Хабаровске стартует фестиваль «Амурские волны»
В течение недели восемь лучших военных оркестров страны выступят перед публикой с современными аранжировками и легендарными маршами. Жители и гости города увидят 17 уникальных концертных программ. Также в фестивале примет участие Академический ансамбль песни и пляски Вооруженных сил Монголии, передает пресс-служба краевого минкультуры.
«Грандиозный праздник духовой музыки в четырнадцатый раз объединит жителей края и других регионов страны. То, что мероприятие традиционно реализуется министерством культуры совместно с Министерством обороны Российской Федерации, а значит находится в постоянном фокусе внимания руководства страны и лично Президента России В.В. Путина, подтверждает его высокую государственную значимость. Фестиваль популяризирует духовое искусство, бережно сохраняет традиции отечественной военной музыки и служит надежным инструментом патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи», — рассказал заместитель министра культуры края Максим Ставицкий.
Первые выступления «Амурских волн» прозвучат сразу на трех площадках. На сцене Городского дворца культуры пройдет сольный концерт Военного оркестра штаба Московского военного округа. 24 военный оркестр ордена Суворова Краснознаменного Южного военного округа (г. Ростов-на-Дону) порадует посетителей Дома офицеров Восточного военного округа, а в Краевом дворце Дружбы «Русь» состоится концерт сразу двух коллективов — Военного оркестра штаба Тихоокеанского флота (г. Владивосток) и оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
