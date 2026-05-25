В Хабаровске стартует фестиваль «Амурские волны»

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» стартует в Хабаровске.



В течение недели восемь лучших военных оркестров страны выступят перед публикой с современными аранжировками и легендарными маршами. Жители и гости города увидят 17 уникальных концертных программ. Также в фестивале примет участие Академический ансамбль песни и пляски Вооруженных сил Монголии, передает пресс-служба краевого минкультуры.





«Грандиозный праздник духовой музыки в четырнадцатый раз объединит жителей края и других регионов страны. То, что мероприятие традиционно реализуется министерством культуры совместно с Министерством обороны Российской Федерации, а значит находится в постоянном фокусе внимания руководства страны и лично Президента России В.В. Путина, подтверждает его высокую государственную значимость. Фестиваль популяризирует духовое искусство, бережно сохраняет традиции отечественной военной музыки и служит надежным инструментом патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи», — рассказал заместитель министра культуры края Максим Ставицкий.



