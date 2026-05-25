В Екатеринбурге пройдут «Большие гастроли» Самарской оперы

С 4 по 7 июня 2026 года на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета пройдут «Большие гастроли» Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.



В рамках межрегионального направления программы будут показаны опера Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» и балет П. И. Чайковского «Спящая красавица», сообщили в пресс-службе

самарского театра.



«Самарский театр оперы и балета впервые выходит на площадку одного из самых успешных и титулованных музыкальных театров России, который выделяется среди других особым репертуаром и высоким уровнем постановок. Символично, что для „Больших гастролей“ выбраны именно эти спектакли. „Леди Макбет Мценского уезда“ — наш бренд. С этой постановки началось формирование новой репертуарной политики театра с акцентом на произведения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Сейчас у нас семь опер, балетов и концертных программ на музыку легендарного композитора. Второй спектакль, который мы покажем на сцене «Урал Опера Балет» — балет „Спящая красавица“ — украшение любого театра. Думаю, екатеринбуржцы оценят наш классический подход к балетным постановкам. И хочется, чтобы „Большие гастроли“ стали не только поводом для знакомства с коллегами, но и мостиком к дальнейшему сотрудничеству», — отметил художественный руководитель и главный дирижер «Шостакович Опера Балет» Евгений Хохлов.



