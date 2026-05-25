В Российской академии художеств откроется выставка работ Владимира Пименова

Российская академия художеств представляет выставку «Мозаика моей жизни» народного художника РФ и члена-корреспондента РАХ Владимира Сергеевича Пименова, приуроченную к его 85-летию.



Ретроспективный проект откроется 26 мая в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели.

Изображение предоставлено организатором

В экспозиции представлено более ста произведений из коллекции Коломенско-Зарайского государственного музея-заповедника, Московского музея современного искусства и мастерской художника.Владимир Пименов родился в 1941 году в Зарайске. Окончил Рязанское художественное училище, затем художественный факультет ВГИКа, где с третьего курса перешел на отделение мультипликации. Его режиссерским дебютом стал мультфильм для взрослой аудитории «Мальчик и птица». Художник работал на киностудии «Беларусьфильм», а в конце 1970-х вернулся в родной город, который занимает центральное место в его наследии.«Что такое „время“ — не знает никто. Но мы живем внутри этого непонятия, различая прошедшее, настоящее и будущее. В течение жизни каждый человек по мере взросления и увядания накапливает в сознании собственную историю своего времени. Эту личную историю своего опыта жизни каждый старается передать потомкам, либо непосредственно детям, либо „человечеству“, если индивидуум обладает даром и возможностью обобщения своего опыта с опытом поколения посредством создания произведений литературы и искусства», — рассуждает художник.