В Петербурге откроется выставка к 323-летию основания города

В Инженерном доме Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге откроется выставка «Город и художник. Территория свободы», приуроченная к 323-летию основания Санкт-Петербурга.



Для посетителей экспозиция начнет работу 28 мая и продлится до 18 октября, передает комитет по культуре Санкт-Петербурга.





Выставка завершает большой выставочный проект Государственного музея истории Санкт-Петербурга, посвященный пейзажной живописи и графике ленинградских-петербургских художников ХХ века. В 2021–2022 годах прошла выставка «Непарадный Ленинград» с работами мастеров 1930–1940-х годов, а в 2022–2024 годах посетители знакомились с выставкой «Ленинградский пейзаж. Живопись 1950–1980-х годов».





Новая экспозиция представляет часть музейной коллекции — виды Ленинграда-Петербурга, созданные представителями различных направлений авангардного искусства второй половины ХХ века: от Арефьевского круга до Пушкинской-10. Среди авторов Александр Арефьев, Глеб Богомолов, Рихард Васми, Татьяна Глебова, Валентин Левитин, Владимир Стерлигов, Валерий Лукка, Дмитрий Шагин, Владимир Шинкарев, Игорь Чурилов и другие. Независимые художники часто использовали жанр пейзажа как способ отказа от работы в русле официального искусства и возможность проявить свою мировоззренческую позицию и эстетические пристрастия. Экспонирующиеся пейзажи во многом являются символами сопротивления и пространством для самовыражения.



