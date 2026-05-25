Ростовский кремль представит выставку «Иконы XIII–XVI вв. из собрания Ростовского музея»

В Ростовском кремле 29 мая откроется выставка «Иконы XIII–XVI вв. из собрания Ростовского музея».



Экспозиция откроется в Одностолпной палате второго этажа Красной палаты. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» представляет древнейшие памятники церковного искусства из собственного собрания. В одном пространстве покажут произведения, которые веками находились в храмах и монастырях Ростовской земли и были частью духовной, художественной и повседневной жизни Древней Руси.





Проект демонстрирует, как складывалась и развивалась ростовская иконописная традиция.





Открывает экспозицию уникальный резной образ святого Георгия, поражающего змея. Он поступил в ростовский Музей церковных древностей, основанный в 1883 году в Белой палате Кремля, как дар священника церкви Николы во Ржищах. Один из центральных экспонатов — монументальный тринадцатифигурный деисусный чин из церкви села Поникарово. Рядом представлены образы Богоматери, святого Димитрия Солунского и фрагменты царских врат.





Отдельный раздел рассказывает о ростовской иконописи XVI века, когда местные мастера внимательно откликались на столичные веяния. Среди таких произведений — икона «Богоматерь Умиление». Также представлены символические образы: «Богоматерь Неопалимая купина» и «Суббота всех святых». Особого внимания заслуживают резные царские врата, созданные для построенного по заказу Ивана Грозного в память о взятии Казани Богоявленского собора Ростовского Богоявленского Авраамиева монастыря.







