14 выставок современного искусства представит арт-платформа «Куб» в Москве

Арт-платформа «Куб» в Москве 30 мая представит 14 новых выставок современного искусства, где можно будет увидеть инсталляцию из строительных баннеров, образы живой природы и «объекты-состояния» из металла.



Об этом сообщили в пресс-службе площадки. В галерее «Луч» открывается персональная выставка «Поля зрения» художника Нальби, который создает свои картины широкими жестами, заполняя пространство холста цветными фигурами, линиями и полосами различной интенсивности.



В большом зале арт-пространства галерея «Синтакс» при поддержке Marks Group открывает персональную выставку Кирилла Кто «Муха села на варенье». Проект объединяет одноименную серию живописных работ, инсталляцию из строительных баннеров, серию работ на спичечных коробках, а также цикл «Ниша», документирующий уличные интервенции художника.



Галерея «Радость» покажет групповую выставку «Хорошо дышать», которая объединит живопись Марии Тихоновой и Виталия Барабанова, а также скульптуру Светы Метсо. Авторы повествуют о различных внутренних состояниях через образы живой природы.



Платформа «Куб. Маркет» открывает дебютный персональный проект «Транзит» Анастасии Григорьевой под кураторством Кети Богомаз. Практика художницы строится вокруг исследования пространства как состояния и его влияния на формирование идентичности. Галерея «Триптих» представляет персональную выставку Любови Ремизовой «Потерянная невеста».



