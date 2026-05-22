В Музее Чайковского откроется выставка о миссии русской музыки

С 29 мая в Музее П.И. Чайковского в Москве начнет работу выставка «Русская музыка. Особая миссия».





Проект посвящен тому, как Россия утверждала себя в мировом музыкальном пространстве в качестве страны великой культуры. Экспозиция охватывает период с 1820‑х годов до наших дней, сообщают организаторы.





«Это одна из центральных выставок 2026 года. В выставке рассказывается о крупных достижениях отечественной музыки последних двухсот лет, которые возвысили ее и сделали значимой частью мировой музыкальной культуры, начиная с 20-х годов XIX века и завершая событиями наших дней. Сила русской музыки — в уникальном сочетании глубокой самобытности и открытости миру, неподдельной оригинальности и способности быть понятой слушателями разных стран. Сегодняшняя прочная репутация русской музыки в мировом искусстве отвергает все попытки ее отмены», — рассказал генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов.





В основе выставки — три исторических этапа. Первый, «Объект благосклонного внимания» (1820—1880‑е), рассказывает о редких и нерегулярных первых попытках русских музыкантов заявить о себе за рубежом. Второй, «Утверждение национального престижа» (конец XIX — начало XX века), посвящен системным усилиям по демонстрации миру искусства родной страны. Третий раздел, «Новый полюс творческой силы» (XX век — наши дни), показывает признание русской музыки как мирового культурного явления благодаря выдающимся исполнителям, чьи выступления всегда вызывали широкий резонанс.





Посетители увидят более 170 экспонатов: авторские рукописи Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и Дмитрия Шостаковича, мемориальные вещи, нотные издания, редкие фотографии, программы и афиши. Среди самых ярких предметов — рукопись «Немецкой обедни» Дмитрия Бортнянского, программа концерта Михаила Глинки в Париже 1845 года, шкатулка автора гимна «Боже, царя храни!» Алексея Львова, почетный венок и диплом Николая Рубинштейна за участие во Всемирной выставке в Париже в 1878 году, эскизы Александра Головина к «Жар-птице» для дягилевских «Русских сезонов», а также костюм Елены Образцовой для партии Графини в «Пиковой даме» (Вашингтонская национальная опера, 2003 год).



