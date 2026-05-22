В Сербии пройдут показы фильмов «Бриллиантовой бабочки»

С 12 по 14 июня в Сербии пройдут кинопоказы фильмов — участников Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка — 2025».



Международная программа организована Российским фондом культуры совместно с Роскино при поддержке Министерства культуры России. Сербия стала первой страной в международном маршруте показов премии в 2026 году, продолжив работу по продвижению евразийского кино за рубежом: ранее с фильмами — участниками кинопремии 2025 года уже познакомились зрители в Беларуси и Индии, рассказали организаторы.





Выбор Сербии для старта новой серии показов не случаен. На первой церемонии награждения «Бриллиантовой бабочки» в ноябре 2025 года сербский режиссер Горан Радованович был удостоен награды в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Лесной царь». Награду ему вручила министр культуры России Ольга Любимова.



«„Бриллиантовая бабочка“ создавалась для кино, в котором за сюжетом стоит не только зрелище, но и внутренний нравственный выбор. Для нас важно, что международная программа показов начинается с Сербии — страны, чей кинематограф умеет говорить о свободе, памяти, достоинстве и верности традициям. Показы в Белграде — это возможность представить зрителям фильмы — участники премии и продолжить разговор, начатый на первой церемонии: о национальных культурах, которые сохраняют свою самобытность и при этом остаются понятны людям в разных странах», — отметила гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина.



Программа объединяет кинопоказы, деловые сессии и встречи с создателями картин, чтобы представить зрителям фильмы, обращенные к темам семьи, памяти, преемственности, уважения к культуре и духовно-нравственным ценностям.



