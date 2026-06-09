В арт-кластере «Таврида» завершилась первая летняя школа «Молодежь в культуре»

В арт-кластере «Таврида» завершилась первая летняя школа академии «Меганом» — «Молодежь в культуре», передает пресс-служба Минкультуры России.



Программа объединила четыре арт-школы: волонтеров культуры, молодежных советов федеральных государственных органов, «Твой Ход x Импровизация» и арт-школу искусства в городском пространстве. Участниками стали 349 человек из 72 регионов России. За неделю они разработали дорожную карту развития и популяризации культурного добровольчества в стране, спроектировали арт-объекты, поставили «Шоу студенческой импровизации» и подготовили проекты в рамках государственной молодежной политики.





Арт-школа волонтеров культуры при поддержке Минкультуры России направлена на создание дорожной карты совместной работы региональных отделений ВОД «Волонтеры культуры», молодежных советов в сфере культуры, региональных министерств культуры и профильных ведомств для популяризации культурного добровольчества.



