В арт-кластере «Таврида» завершилась первая летняя школа «Молодежь в культуре»
В арт-кластере «Таврида» завершилась первая летняя школа академии «Меганом» — «Молодежь в культуре», передает пресс-служба Минкультуры России.
Программа объединила четыре арт-школы: волонтеров культуры, молодежных советов федеральных государственных органов, «Твой Ход x Импровизация» и арт-школу искусства в городском пространстве. Участниками стали 349 человек из 72 регионов России. За неделю они разработали дорожную карту развития и популяризации культурного добровольчества в стране, спроектировали арт-объекты, поставили «Шоу студенческой импровизации» и подготовили проекты в рамках государственной молодежной политики.
Программа объединила четыре арт-школы: волонтеров культуры, молодежных советов федеральных государственных органов, «Твой Ход x Импровизация» и арт-школу искусства в городском пространстве. Участниками стали 349 человек из 72 регионов России. За неделю они разработали дорожную карту развития и популяризации культурного добровольчества в стране, спроектировали арт-объекты, поставили «Шоу студенческой импровизации» и подготовили проекты в рамках государственной молодежной политики.
Арт-школа волонтеров культуры при поддержке Минкультуры России направлена на создание дорожной карты совместной работы региональных отделений ВОД «Волонтеры культуры», молодежных советов в сфере культуры, региональных министерств культуры и профильных ведомств для популяризации культурного добровольчества.
Участники арт-школы молодежных советов федеральных государственных органов из 38 ведомств представили 11 межведомственных инициатив. Среди них — проект вертикального сериала о современной работе госведомств, летняя школа госслужбы со стажировками и концепция цифровой экосистемы знакомств для госслужащих.
Арт-школа «Твой Ход х Импровизация» объединила молодых импровизаторов и кавээнщиков, которые спроектировали восемь концепций шоу и подготовили «Шоу студенческой импровизации». Его покажут в сентябре 2026 года на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
Арт-школа искусства в городском пространстве занималась проектированием объектов для арт-парка и набережной «Тавриды», а также для Пермского академического Театра-Театра. На итоговой презентации пять команд представили концепции арт-объектов. Решения для театра, который в 2027 году отметит 100-летний юбилей, вдохновлены русским авангардом, а объекты для арт-кластера посвящены Году единства народов России.
Арт-школа «Твой Ход х Импровизация» объединила молодых импровизаторов и кавээнщиков, которые спроектировали восемь концепций шоу и подготовили «Шоу студенческой импровизации». Его покажут в сентябре 2026 года на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
Арт-школа искусства в городском пространстве занималась проектированием объектов для арт-парка и набережной «Тавриды», а также для Пермского академического Театра-Театра. На итоговой презентации пять команд представили концепции арт-объектов. Решения для театра, который в 2027 году отметит 100-летний юбилей, вдохновлены русским авангардом, а объекты для арт-кластера посвящены Году единства народов России.
Фото: пресс-служба Минкультуры России