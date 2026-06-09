Театр «Мастеровые» победил на XXIII Фестивале театров малых городов России

XXIII Фестиваль театров малых городов России проходил с 26 мая по 3 июня 2026 года в Сергиевом Посаде.









Фото: пресс-служба Минкультуры Татарстана В конкурсной программе приняли участие 15 творческих коллективов из разных регионов России: Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского и Красноярского краев, Псковской, Пензенской, Челябинской, Самарской и Свердловской областей. События фестиваля посетили более 10 тысяч человек.





Спектакль «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» в постановке китайского режиссера Ван Шэня признан победителем в номинации «Лучший спектакль большой формы» и удостоен главной награды смотра.Благодаря этой победе постановка будет показана в Москве на сцене Театра Наций, где «Мастеровые» представят Набережные Челны и Республику Татарстан на всероссийском уровне, передает пресс-служба Минкультуры Татарстана.