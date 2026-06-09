Театр «Мастеровые» победил на XXIII Фестивале театров малых городов России

Театр «Мастеровые» победил на XXIII Фестивале театров малых городов России

Русский драматический театр «Мастеровые» из Набережных Челнов одержал победу на XXIII Фестивале театров малых городов России, который проходил в Сергиевом Посаде.

Спектакль «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» в постановке китайского режиссера Ван Шэня признан победителем в номинации «Лучший спектакль большой формы» и удостоен главной награды смотра.

Благодаря этой победе постановка будет показана в Москве на сцене Театра Наций, где «Мастеровые» представят Набережные Челны и Республику Татарстан на всероссийском уровне, передает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

XXIII Фестиваль театров малых городов России проходил с 26 мая по 3 июня 2026 года в Сергиевом Посаде.

В конкурсной программе приняли участие 15 творческих коллективов из разных регионов России: Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского и Красноярского краев, Псковской, Пензенской, Челябинской, Самарской и Свердловской областей. События фестиваля посетили более 10 тысяч человек.

Фото: пресс-служба Минкультуры Татарстана