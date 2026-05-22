Стартовал театральный фестиваль «Мелиховская весна»

Фото: кадр видео

Программа проекта рассчитана на 10 дней, она предусматривает выступление коллективов из России, Абхазии, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Казахстана и Сербии.Генеральный директор музея-заповедника Анастасия Журавлева отметила, что в «Мелихово» традиционно работают две главные площадки: основная фестивальная сцена (Открытая сцена) — в этом году зрительный зал вместит уже не 400, как в прошлом, а 600 зрителей, — а также камерная сцена на 100 человек.В афише 2026 года рекордное количество спектаклей: 26 постановок из семи стран. Для этого задействуют еще два пространства: впервые Подольский драматический театр и традиционно Серпуховский музыкально-драматический театр.Одним из ключевых событий станут показы спектакля народного артиста России Льва Додина «Дядя Ваня» 22 и 23 мая на Открытой сцене. В 2026 году на фестивале покажут три интерпретации «Чайки». Впервые российскому зрителю представят спектакль Международной театральной группы «Чайка» (Иран) — «Константин Гаврилович Треплев» 26 мая на сцене Подольского драматического театра.Свою версию «Чайки» представляет Сухумский театр юного зрителя (режиссер Роман Кочержевский) 26 мая на Открытой сцене, а 27 мая в Подольском драматическом театре свою «Чайку» покажет театр Вьетнама «Ле Нгок».