В Херсонесе открылся Большой фестиваль искусств

В программе прозвучали произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Георгия Свиридова, Павла Чеснокова, Родиона Щедрина и русские народные песни.Перед зрителями выступили Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Телерадиоцентра «Орфей», солистка оперной труппы Большого театра России Полина Шабунина, заслуженный артист России Василий Ладюк и заслуженный артист Республики Башкортостан Игорь Морозов.Концерт прошел под управлением главного дирижера Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Арсентия Ткаченко. В программе фестиваля — выступления симфонических оркестров, драматических театров, хоровых и народных коллективов со всей России.С мая по сентябрь ведущие театральные, музыкальные и хореографические коллективы страны представят свои программы жителям и гостям Крыма. В июне в Севастополе выступят Уральский государственный академический русский народный хор и Хор Сретенского монастыря.