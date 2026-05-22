В Большом театре пройдут выпускные концерты Московской государственной академии хореографии

В Большом театре 3 и 4 июня 2026 года на Исторической сцене пройдут традиционные выпускные концерты Московской государственной академии хореографии.





Мероприятия приурочены к 250-летию Большого театра и 110-летию со дня рождения Софьи Николаевны Головкиной — первого ректора МГАХ, легендарной балерины Большого театра. Ректор МГАХ, прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова формирует программу, в которой сохранение традиций академической школы сочетается с поиском новых выразительных форм и воспитанием универсального артиста, виртуозного как в классике, так и в современном танце, сообщили в театре.





Откроет вечер сюита из балета «Коппелия» Лео Делиба в редакции С. Головкиной, основанной на хореографии А. Горского. Второе и третье отделения включают дивертисмент из классических па-де-де, номера современной хореографии и народно-сценические танцы. Одна из самых ожидаемых премьер — миниатюра «Метанойя» на музыку Арво Пярта, созданная специально для выпускниц Академии хореографом Мукарам Авахри, главным балетмейстером театра «Астана Балет». Еще одна премьера 2025 года — Гран па «Царь-девица», специальная постановка хореографа Софьи Гайдуковой для Академии к юбилею Софьи Головкиной.



