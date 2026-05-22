К 250-летию Большого театра в «Иностранке» пройдет мультимедийная выставка «Большой. Век ХХ».



В год юбилея Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино и Российская государственная библиотека искусств представляют экспозицию, подготовленную при участии Музея Большого театра и коллекционеров, передает пресс-служба Минкультуры России.



Выставка объединяет материалы из фондов двух библиотек, которые дополняют раритеты Музея Большого театра и личные вещи известных артистов. Гости увидят историю главной сцены страны как живое, непрерывно развивающееся явление. Мультимедийная часть экспозиции — это видеоряд из оцифрованных архивных фотографий артистов оперы и балета, видеокадров спектаклей и работ великих мастеров сценографии, создававших оформление постановок Большого театра.



Другую часть составляют театральные костюмы из собрания Музея Большого театра и личные вещи артистов, переданные для выставки. В экспозиции представлены также архивные документы: клавиры опер с автографами, театральные программы, редкие материалы, оживляющие закулисную историю.



Выставка продлится до 31 декабря 2026 года.



